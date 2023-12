Spuugincident krijgt nog een staartje: UCI roept Van der Poel op het matje

Het spuugincident van Mathieu van der Poel heeft nog een staartje gekregen. De UCI legde de Nederlander een boete op.

In de laatste ronde van de Wereldbeker in Hulst was Mathieu van der Poel enkele boeroepers helemaal zat en spuwde in hun richting. "Ik was het een beetje beu", zei de Nederlander achteraf.

Toch kreeg de wereldkampioen veel steun achteraf. Onder meer Sven Nys toonde zich begripvol. "Ik begrijp Mathieu heel goed. Maar je komt er als verliezer uit als je zo reageert. En ik denk dat hij dat ook wel zal beseffen inmiddels", zegt hij bij NOS.

Van der Poel krijgt boete

Maar de UCI laat het incident toch niet ongestraft. Mathieu van der Poel kreeg van de UCI een boete van 250 Zwitserse frank (zo'n 270 euro) opgelegd vanwege het spuugincident.

Volgens Nederlands bondscoach Gerben de Knegt zou de kous daarmee af zijn en zullen er geen verdere straffen meer volgen. Als dat wel zo zou zijn, dan weten we dat uiterlijk dinsdag 2 januari.