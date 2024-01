Laurens Sweeck reageert klaar en helder op de kritiek en de uithalen aan zijn adres

Wat zouden we Laurens Sweeck mogen wensen voor 2024? Wat minder kritiek, misschien? Want die heeft de veldrijder van Crelan-Corendon dit seizoen wel al moeten slikken.

De zegeteller van Laurens Sweeck staat nog altijd op 0 en dat zijn we van een crosser van zijn allure toch niet gewend. Hoewel de afrekening pas aan het einde volgt, staat het in schril contrast met zijn acht overwinningen uit het vorige seizoen. Vanuit de hoek van de analisten moest Sweeck dan ook al wel eens een uithaal incasseren.

In een exclusieve babbel met Wielerkrant geeft de voormalige Belgische kampioen aan hoe hij met die kritiek omgaat. "Tjah, voor niemand is elk seizoen even goed, hé. Vorig seizoen was het supergoed. Dan zijn ze heel lovend. En nu is het een beetje het tegenovergestelde."

Ik doe mijn best en kan ook niet meer doen

Wisselvalligheid is natuurlijk ook menselijk en in een fysieke sport is het moeilijk de dingen te forceren. "Maar goed, ik doe mijn best en ik kan ook niet meer doen dan dat. Ik ben geen machine", besluit Laurens Sweeck.