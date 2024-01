Lotto Dstny neemt na meer dan 10 jaar afscheid en kondigt meteen nieuwe samenwerking aan

Zoals verwacht neemt Lotto Dstny na meer dan 10 jaar afscheid van de Belgische Ridley-fietsen. De Belgische ploeg rijdt in 2024 op Baskische fietsen.

Met de Baskische fietsen van Orbea hoopt Lotto Dstny in 2024 nieuwe successen boeken. "Samen beginnen we aan een nieuw tijdperk", klinkt het Lotto Dstny. "We zijn allebei genesteld in regio's die koers ademen, beiden delen we een rijke geschiedenis in het wielrennen."

"Orbea kan terugvallen op 183 jaar ervaring en een rijk koers-DNA. Het Baskische bedrijf vernieuwt zichzelf voortdurend, de enige manier om succes op de lange termijn te garanderen."

Nieuwe start met Orbea

"Lotto-Dstny vindt in Orbea een ideale bondgenoot om de prestaties in gans haar structuur te blijven verbeteren", zegt CEO Stéphane Heulot ook nog.

"De aanpassing aan de nieuwe fietsen is snel gegaan de voorbije weken en we voelen een enorme bereidheid bij Orbea om voortdurend te ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen geweldige dingen kunnen bereiken."

Op hun sociale media nam Lotto Dstny ook afscheid van Ridley als fietsleverancier. De jarenlange samenwerking leverde zo'n 380 overwinningen op.

Thank you Ridley!

A partnership of 16 years

Over 380 victories together

Everlasting memories created

Thank you Ridley Bikes! 🙏



January 4, 2024