Wout van Aert had het heel moeilijk met afscheid: "Bijzonder emotioneel"

Wout van Aert werkt nu al bijna twee maanden samen met zijn nieuwe coach Mathieu Heijboer. Het afscheid van zijn oude trainer Marc Lamberts viel dan ook zwaar.

Na meer dan tien jaar kwam er in november dit jaar een einde aan de samenwerking tussen Wout van Aert en zijn trainer Marc Lamberts. Hij vertrok samen met Primoz Roglic naar het Duitse BORA-hansgrohe.

"Ik ken Wout al van toen hij nog een halve kop kleiner was dan ik", zegt Lamberts bij Het Nieuwsblad. Niemand had in 2012 ook een idee van hoe goed Van Aert kon worden, hij wilde enkel een betere veldrijder zijn.

Emotioneel moment

Maar op 1 oktober moest Lamberts toch het slechte nieuws meedelen aan Van Aert. Hij had met een smoes een afspraak gemaakt bij Van Aert thuis over het nieuwe seizoen dat er aankwam. Iets wat ze normaal nooit deden.

"Al hebben we het bij hem thuis de eerste twintig minuten daadwerkelijk over zijn programma gehad. Tot ik het toch maar uitgesproken heb: ik ging stoppen bij de ploeg. Ik kan niet zeggen wie het meest geëmotioneerd was, hij of ik."