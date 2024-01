Wielermakelaars worden in persoonlijk leven hard behandeld, met 'dank' aan ... voetbalmakelaars

Het is niet al rozengeur en maneschijn in het wielerpeloton. Integendeel zelfs: heel wat renners moeten het stellen met een minimumloon. En ook de makelaar hebben heel wat problemen, zo blijkt. Met 'dank' aan ... het voetbal.

Drie wielermakelaars hebben anoniem een aantal boekjes opengedaan in Het Nieuwsblad, onder meer over de lonen voor de renners. Maar de makelaars zelf hebben het ook niet al te makkelijk en dat komt eigenlijk door de voetbalmakelaars.

"Als sportmakelaar worden we scheef genoeg bekeken. Allemaal de schuld van de toestanden in het voetbal. WikiLeaks, dat schandaal in België met Propere Handen, …", opent een makelaar de debatten in de getuigenis.

Wielerwereld werkt professioneler dan ooit

"Toen ik enkele jaren geleden een huis wilde kopen – een heel gewoon huis, echt geen kasteel – kreeg ik zelfs geen lening. ‘Sportmakelaar? Dan sta je op de zwarte lijst.’ Terwijl ik voor een andere lopende lening, plots bericht kreeg: ‘Zoveel euro erbij. Extra dossierkosten, wegens verscherpt toezicht.' Pijnlijk", klinkt het nog.

De makelaar in kwestie wil net aantonen dat het in het wielrennen door de makelaars professioneler dan ooit wordt gewerkt.