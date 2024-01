Voorjaarsploeg voor Wout van Aert verzwakt? "Twee tendensen bij Visma te zien"

Wout van Aert wil in 2024 dringend op zoek naar ritzeges. Dat doet hij vooral in de voorjaarsklassiekers.

Met de exit van Nathan Van Hooydonck ziet de klassieke ploeg rond Wout van Aert er danig verzwakt uit, maar dat is volgens Marc Sergeant niet het geval.

“Ik zie twee tendensen bij Visma”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Eén: de ploeg is verder uitgebouwd in de breedte. Alsof ze begrepen hebben dat het toch niet zo slim is om de renners die later op het jaar vol op kop moeten rijden in de Tour eerst een volledig Vlaams voorjaar te laten rijden.”

Daardoor kunnen bepaalde renners al wat meer rust inbouwen. Maar er is nog meer. “Twee: de nieuwkomers zijn renners die – om het in voetbaltermen uit te drukken – de pressing kunnen opvoeren. Hoog druk zetten, onmiddellijk erin vliegen, de koers vanaf de eerste kilometer hard maken: wat Jumbo-Visma de voorbije jaren al in de Tour deed, wil het straks ook in het voorjaar doen.”