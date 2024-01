Wout van Aert is heel eerlijk over een bijzonder moeilijke keuze: "Wel noodzakelijk"

Wout van Aert kan zich nu wel over de door hem gemaakte keuze uitlaten. Moeilijk was het wel om die knoop door te hakken.

Wout van Aert heeft voor dit jaar een aantal opvallende beslissingen genomen. De Primavera is het enige Monument dat al op zijn palmares staat. De Strade is dan weer de koers waar hij als wegwielrenner helemaal is doorgebroken. In geen van die koersen zal Van Aert in 2024 te bewonderen zijn.

Op de site van Visma-Lease a Bike komt de klassieke renner hierop terug. "Het was een taaie keuze Strade Bianche en Milaan - San Remo over te moeten slaan, maar om in de best mogelijke conditie aan de start in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te staan, was het wel een noodzakelijke."

VAN AERT WELLICHT NAAR DE AMSTEL

Een ambitieuze Van Aert zicht zich dus volledig op de heilige wielerweek, met die twee afspraken om u tegen te zeggen. En daarna? "De kans is groot dat ik na de kasseien nog doortrek richting de Amstel Gold Race. Hopelijk doe ik dat met een of meerdere zeges op zak", toont Van Aert zich al vroeg ambitieus.