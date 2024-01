Bondscoach Vanthourenhout heeft goed nieuws voor Belgen, maar zit ook met de handen in het haar

Bij een gevoelstemperatuur van -11 graden Celsius ging bondscoach met de fiets de parcoursen verkennen in Parijs. En daar had hij een goede reden voor. "Voor een stadsparcours is de fiets vaak de meest efficiënte methode om te gaan verkennen", zegt hij bij La Dernière Heure.

"Je hebt bijvoorbeeld eenrichtingsstraten waar je met de auto niet door kunt. Ik heb het hele tijdritparcours gedaan, het lokale circuit van de wegrit en een groot deel van de grote lus", zegt de bondscoach nog.

Tijdens de wegrit moeten de renners eerst een grote lus van 225 kilometer rijden voor ze naar het lokale parcours trekken. Daarna volgen nog zo'n 50 kilometer in Parijs, met veel heuveltjes onderweg en ook veel overgangen van brede naar smalle wegen. Het doet denken aan een Vlaamse klassieker.

Vanthourenhout zal veel keuze hebben, maar kan maar vier renners meenemen. "Evenepoel, Van Aert, De Lie, Philipsen, Benoot, Lampaert, Stuyven,...: we hebben veel renners die kunnen schitteren op dit parcours. Een selectie op papier zetten zal niet eenvoudig zijn."

...men's road race is 273km and with the climbs of Montmartre as well before a finish by the Trocadéro. pic.twitter.com/XvEHOX3rNq