Roland Liboton sabelt het crossseizoen van Wout van Aert helemaal neer

Zondag staat het BK veldrijden op het programma, maar zonder Wout van Aert. Roland Liboton is streng voor het seizoen van de Belg.

Voor het tweede jaar op rij slaat Wout van Aert het Belgisch kampioenschap veldrijden over. Daardoor krijgen we een open strijd voor de titel. Maar volgens Roland Liboton was het niet zeker dat Van Aert het BK zou domineren.

Volgens de tienvoudige Belgische kampioen is het seizoen van Van Aert dan ook niet om over naar huis te schrijven. Hij zag zelfs wedstrijden waarin Van Aert moest vechten om op het podium te komen.

"Een paar keer heb ik zelfs gedacht: 'oei, hij valt er hier neffen.' Veel beter dan dat Belgisch groepje van was het allemaal niet", zegt Liboton bij Het Nieuwsblad.

Opbouwen naar voorjaar

Dat Van Aert van het veldrijden geen doel maakte en vooral gebruikte om op te bouwen, sabelt Liboton ook neer. "Dan zeg ik: gaat hij Roubaix winnen? Neen. De Ronde? Neen. De Giro? Ook niet. Om daarin te slagen zou ik nu al een andere Van Aert willen zien."