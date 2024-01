Wout van Aert is niet snel onder de indruk: "Niks meegemaakt"

Om op Wout van Aert indruk te maken, moet je vroeg opstaan. En met iets straf uitpakken, want anders zal het niet lukken.

Dat onderstreept Wout van Aert op het bekende wielerplatform Strava. Daar heeft hij zaterdag de gegevens geplaatst van een ritje dat afgewerkt was op stage in Spanje. Het was een korte fietstocht en heel veel viel er blijkbaar ook niet te beleven.

VAN AERT BLIJFT ONDER DE 100 KILOMETER

"Niks meegemaakt", schreef Van Aert erbij. Gewoon één van die vele alledaagse trainingsritten dus. Zeker voor profrenners was het eerder gewoon eens een paar uur op de fiets springen. Er werd een afstand van 93,6 kilometer afgelegd in 2 uur, 56 minuten en 47 seconden.

Tijdens deze kilometers werd een hoogteverschil overbrugd van 1566 meter. De spectaculaire wielermomenten moeten voor Van Aert dan maar later in het jaar volgen.