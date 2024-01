Goede vriend van Remco Evenepoel twijfelde eerst aan hem: "Arrogant"

In het wielerpeloton bestaan er heel wat vriendschappen. Een daarvan is tussen Remco Evenepoel en Romain Bardet, die in de Vuelta samen op pad waren.

Romain Bardet, in 2016 nog tweede in de Tour, twijfelde in het begin ook aan Evenepoel. " Ik hoorde voor het eerst van Evenepoel toen ik een keer met Julian Alaphilippe sprak", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Hij vertelde me dat er een junior aan zat te komen die alles zou gaan winnen en ik had zoiets van: oké, dat is bij de junioren, dat moet ik nog maar zien in de WorldTour", gaat de Fransman verder.

Clasica San Sebastian

Maar Bardet veranderde al snel van mening toen hij Evenepoel in 2019 de Clasica San Sebastian zag winnen als neoprof. "Op dat moment dacht ik wel: okay, we’ve got someone here. Maar Remco is ook veranderd, de arrogantie die hij toen wat uitstraalde is er niet meer."

"Wij hebben een heel goede relatie" zegt Bardet. "We houden goed contact, zelfs tijdens de winterstop. Ik vind hem een heel toffe gast en ik steun hem, want hij heeft iets speciaals. Dat hebben alle grote ronde winnaars, maar bij hem voelt het toch anders."