Lidl-Trek verlengt contract van pechvogel van het veldritseizoen

Lidl-Trek laat via haar officiële kanalen weten dat het contract van Shirin van Anrooij verlengd werd. Zij blijft bij de Amerikaanse ploeg tot eind 2026.

De Nederlandse renster Shirin van Anrooij heeft haar overeenkomst met Lidl-Trek verlengd tot 2026, zo laat de wielerploeg weten.

Van Anrooij (21) rijdt sinds 2021 voor Lidl-Trek, maar in het veld ook voor Baloise Trek Lions. Het voorbije seizoen in de cyclocross werd helaas vroegtijdig beëindigd door een val op training, waarbij ze enkele ribbreuken opliep.

De regerende wereldkampioene veldrijden bij de beloften won dit seizoen de cross in het Amerikaanse Waterloo, werd derde in Beringen en vijfde in Flamanville.

Op de weg pakte ze vorig jaar haar eerste zege op het hoogste niveau met de Trofeo Alfredo Binda. In de Ronde van Burgos werd ze tweede, in de Amstel Gold Race derde. Ze won ook de Ronde van de Toekomst.

“Ik droom ervan toe te werken naar een podium in een grote ronde”, klinkt het bij de Nederlandse. “Daarvoor moet ik blijven werken, maar dat zal niet lukken zonder de steun van het team. Ik wil ook op de klassiekers mikken, dat zijn wedstrijden waar ik erg van hou. Ik droom van veel!”