📷 Soudal-QuickStep pakt in Mallorca eerste overwinning van het jaar

De kop is er al af voor Patrick Lefevere. Soudal-QuickStep won in Mallorca zijn eerste koers van het seizoen.

De Franse neoprof Paul Magnier heeft Mallorca de Trofeo Ses Salines-Felanitx op zijn naam geschreven na een zege in de sprint. Hij haalde het voor de Italiaan Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling) en zijn Amerikaanse ploeggenoot Luke Lamperti in een massasprint.

Het is de eerste zege van het seizoen voor de ploeg van Patrick Lefevere. Magnier en Lamperti kwamen deze winter over van het Britse Trinity Racing. Het was voor beiden hun eerste koers in dienst van Lefevere.

Nochtans wist Magnier bij zijn komst bij QuickStep niet wie Patrick Lefevere was, zo was te horen bij opleidingsmanager Bart Roosens.

De Trofeo Ses Salines-Felanitx was de tweede koers van de vijfdaagse Challenge Mallorca. Het gaat om vijf aparte eendagskoersen. Vrijdag volgt de Trofeo Serra Tramuntana.