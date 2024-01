Michael Vanthourenhout maakt duidelijk wat Belgen zeker niet mogen doen op WK veldrijden

Er is een groot kampioenschap in aantocht en daar is de supervorm van Michael Vanthourenhout opnieuw. Kan de Europese kampioen stunten op het WK in Tabor?

Michael Vanthourenhout bleef in Hamme zo'n twee ronden lang in de buurt van Mathieu van der Poel. De Europese kampioen moest daarna wat gas terugnemen, maar eindigde wel op 15 seconden van de wereldkampioen. Een aanpak die hij ook op het WK in Tabor zal toepassen? "Misschien moet dat volgende week het plan zijn en dan hopen dat de kloof met de rest groot genoeg is. Maar goed, niet iedereen stond in Hamme aan de start", zei de Europese kampioen. Vanthourenhout kopman op WK veldrijden? Wordt Vanthourenhout dan de uitgesproken kopman van de Belgen op het WK? "Voor mij hoeft dat niet. Ik denk dat iedereen met gelijke wapens naar daar gaat. We moeten vooral zien dat we niet tegen elkaar gaan rijden, dat wordt het belangrijkste punt." "Van mij mag iedereen met ambitie naar daar gaan. Tabor is een lastige, maar eerlijke wedstrijd. De beste drie zullen op het podium staan", besloot de Europese kampioen nog.