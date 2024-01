Pim Ronhaar dient Paul Herygers stevig van antwoord na zijn kritiek

De Nederlander Pim Ronhaar stond een week voor het WK in Tabor opnieuw op het podium. Een groot verschil met een week geleden in Benidorm.

De cross in Benidorm was voor de Nederlanders van Baloise Trek Lions niet de beste cross. Lars van der Haar werd nog zevende, maar vooral Joris Nieuwenhuis (13de) en Pim Ronhaar (16de) stelden stevig teleur.

Voor die laatste was dat toch een teleurstelling, nadat hij de voorbije weken sterk presteerde. "Paul Herygers had me geprikkeld, omdat hij zei dat ik me moest bewijzen." En dat lukte, want Ronhaar werd derde in Hoogerheide.

Van der Poel kopman in Tabor

"Mijn mindere prestatie in Benidorm was natuurlijk een deuk in het moraal en niet zo chill, maar vandaag heb ik laten zien dat de conditie nog goed zit", zei de Nederlander nog. Wat het WK betreft, maakt hij zich geen illusies.

Van der Poel is tien procent beter dan de rest en we mogen hem zeker niet in de weg rijden en hem zijn ding laten doen. Het WK is altijd een speciale dag en ook hij kan pech hebben of een valpartij maken. Hopelijk kan ik het podium halen."