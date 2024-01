Verrassing! Ploegleider bekent dat zij ook Cian Uijtdebroeks wilden binnenhalen en onderhandelden

Cian Uijtdebroeks ruilde in december BORA-hansgrohe in voor Visma Lease A Bike. Nochtans had hij nog een contract bij de Duitse wielerploeg voor 2024.

Visma Lease A Bike haalde eind vorig jaar Cian Uijtdebroeks binnen. Onze landgenoot wou er absoluut vertrekken, ook al had hij nog een lopend contract bij BORA-hansgrohe. Na wat heen en weer getrek vonden de drie partijen toch een overeenkomst. Maar blijkbaar was Visma Lease A Bike niet de enige ploeg waarmee onze landgenoot gesproken heeft. Dat laat Steven de Jongh, ploegleider bij Lidl-Trek, weten aan Indeleiderstrui. “Als zo'n renner op de markt komt, is iedereen geïnteresseerd. INEOS en wij hadden belangstelling, maar hij heeft voor Visma gekozen”, klinkt het. Geen gemakkelijke situatie voor alle partijen, ook niet voor zij die met hem onderhandelden. “Ik was dus ook wel verrast door het eerste statement van BORA-hansgrohe, waarin stond dat Cian nog onder contract stond. Als een ploeg een renner officieel presenteert, moet alles in orde zijn.” En Lidl-Trek wou Uijtdebroeks zeker inpalmen. “Het is te kort door de bocht dat hij alleen maar naar Visma wilde. Ik weet wat er op de achtergrond heeft gespeeld, maar daar ga ik niets over zeggen. Wij hebben alles gedaan wat we konden doen en die gesprekken verliepen goed. Het is jammer dat het gelopen is zoals het is gelopen.”