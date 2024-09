Ploegleider van Jonas Vingegaard geeft Denemarken grote hoop: "Het zal gebeuren"

Een maand geleden reed Jonas Vingegaard zijn laatste koers van dit seizoen. Hij won toen de Ronde van Polen.

Het seizoen van Jonas Vingegaard werd gehypothekeerd door een zware valpartij in de Ronde van Baskenland, die waar ook Remco Evenepoel slachtoffer van was.

De Deen moest lange tijd in het ziekenhuis blijven door een probleem met zijn longen. Hij stond er terug in de Ronde van Frankrijk, al was dat duidelijk niet in zijn beste doen.

In Denemarken vinden ze het jammer dat ook dit jaar hun grote wielerheld niet in actie komt op het WK. Dit jaar koos hij ervoor om bij zijn vrouw te zijn, nu hun zoontje geboren moest worden.

Ploegleider Frans Maassen wil Vingegaard overtuigen om in de toekomst toch eens deel te nemen aan het WK. Niet volgend jaar in Kigali in Rwanda, maar wel het jaar erna in Canada.

“Ik ben net twee races in Canada geweest en nu ga ik hem ervan overtuigen dat het echt een goede route voor hem is en dat hij daarheen moet gaan”, vertelt Maassen aan BT.

“Sportief gezien is het misschien een goede plek voor Jonas om het WK te rijden. Ik begrijp heel goed dat de Denen boos zijn dat ze Jonas niet te zien krijgen op het WK. Maar aan de andere kant moet je begrijpen wat hij heeft meegemaakt.”

Als prof reed hij nog nooit voor Denemarken. “Het zal waarschijnlijk ooit gebeuren en het vereist natuurlijk dat het Deense nationale team hem ook aan boord wil hebben. Maar dit jaar was het voor hem niet echt een kans om in goede vorm te verschijnen.”