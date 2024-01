Wout van Aert pakte uit met wel heel bijzonder cadeau voor vriend

Wout van Aert verwent zijn vrienden graag eens. En af en toe pakt hij uit met iets heel bijzonders voor hen.

De vrienden van Wout van Aert kunnen niet klagen over wat de renner allemaal voor hen over heeft, al willen ze ook niet profiteren en hem alles laten betalen. Vaak gaat het om zaken van bij een podiumceremonie, of zaken van de koers die hun beste tijd gehad hebben voor Wout van Aert zelf.

Maar één keer werd het wel een heel bijzonder cadeau, zo vertelt Andreas Buts in een artikel in de Wielergids van Knack. Van Aert regelde een persoonlijk bericht van niemand minder dan Bruce Springsteen.

“Voor mijn trouw gaf hij dat. Ik, mijn pa, nonkels en broers zijn grote fan van Bruce Springsteen en via mij is Wout trouwens ook liefhebber geworden”, klinkt het.

Dat deed Van Aert via een vriendin van zijn verzorger Wesley Theunis. “Zij is absolute top als paardenverzorgster en kent Jessica Springsteen, de dochter van Bruce die in de jumping zilver won op de Olympische Spelen van Tokio, met een Belgisch paard.”

Het filmpje werd tijdens de trouw afgespeeld op groot scherm. “Ik was stomverbaasd, net als alle andere Springsteen-fans in de zaal. Sommigen begonnen zelfs bijna te bleiten. The Boss die ons toesprak! Een mooier cadeau had Wout niet kunnen geven.”