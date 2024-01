Sven Vanthourenhout vreest dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert echt in vicieuze cirkel zitten: "Dat is niet evident"

Sven Vanthourenhout heeft een plek op de eerste rij om te zien hoe Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan hun carrière timmeren. Altijd maar weer denkt de buitenwereld dat het normaal is dat zij een overwinning binnenhalen.

Ze nemen er voorlopig ook nog steeds een reeks veldritten bij. Ook al is het voor hen niet het allerbelangrijkste dat ze die winnen. "Als ze het niet doen, moeten ze zich wel verantwoorden", merkt Vanthourenhout op in de podcast LAMBERT & ALBERT.

"Ik denk niet dat Mathieu er bijvoorbeeld zal van wakker liggen of hij in Benidorm nu wint of niet. Maar na de koers moet je wel gaan uitleggen waarom je niet gewonnen hebt. Het stopt niet voor die mannen. Het blijft continu maar gaan. Winnen of niet. Elke keer opnieuw die uitleg: waarom wel, waarom niet, waarom dit of dat."

Dat trekt zich door in de wegwedstrijden waarin het zoveel moeilijker is om te winnen. "Dat gaat zo ver dat het niet enkel is op de cross in Herentals, Baal, Boom en noem maar op, maar ook in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen, het WK op de weg. Straks ook op de Olympische Spelen."

Je moet het maar kunnen, elke maal opnieuw omgaan met die torenhoge verwachtingen. "Dat is een cirkel die niet evident of vanzelfsprekend is, waar die mannen in zitten."