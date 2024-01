Boerenprotesten brengen nu ook wielerpeloton danig in de problemen

Het wielerpeloton trekt zich stilaan helemaal op gang in Europa. De Omloop Het Nieuwsblad is niet eens zo veraf meer. Maar niet elke race kan ook helemaal doorgaan zoals iedereen het zou willen.

Normaal gezien zou er van woensdag tot zondag gereden worden in de Ster van Bessèges, te beginnen met een rit in lijn over 160 kilometer van Bellegarde naar Bellegarde. Die rit komt nu echter op de helling terecht.

L'organisation a annoncé l'annulation de la première étape de #EtoiledeBesseges en raison du climat social ❌#EDB2024 pic.twitter.com/I15y1l7T5k — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) January 30, 2024

De boerenprotesten die ook in België heel wat zaken in de war stuurden, doen dat nu namelijk ook in Frankrijk. En dus is er besloten om de eerste rit op woensdag simpelweg te gaan annuleren, om problemen te voorkomen.

"De Prefectuur van de Gard heeft ons omwille van de actuele sociale context in het departement gevraagd om de eerste etappe in Bellegarde te annuleren", is de organisatie duidelijk over de situatie. En dus zal de Ster van Bessèges in de Gard nog vier ritten in plaats van vijf tellen. Vanaf donderdag wordt er normaal gezien wél gewoon gereden.