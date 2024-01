Patrick Lefevere als grote voorbeeld: Belgische ex-winnaar Ronde Van Vlaanderen gaat aan de slag bij Belgische wielerploeg

Peter Van Petegem (53) maakt zoals enkele weken geleden aangekondigd in 2024 zijn comeback in het wielrenen. De ex-renner wordt Sport- en Business Development Manager bij het Belgische Bingoal WB.

Van Petegem is al jaren actief in de verzekeringswereld, maar keert nu terug naar zijn grote liefde de koers. Bij Bingoal WB wordt 'De Peet' Sport- en Business Development Manager, waardoor hij net onder General Manager Christophe Brandt zal opereren.

Die kent hij nog als ploegmaat bij Lotto. De ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2x) en Parijs-Roubaix kijkt alvast uit naar zijn nieuwe opdracht en wil er vol voor gaan vanaf 2024, zoveel is duidelijk.

© photonews

Stap 1 is financieel slagkrachtiger worden en doorgroeien, daarna volgt het sportieve verhaal. De bedoeling is talentjes behouden en er een paar ervaren mannen rond zetten om proberen mee te spelen in de grote wedstrijden en te winnen waar het kan.

Van Petegem beseft dat het niet makkelijk zal worden, want Bingoal WB is natuurlijk geen groot team en financieel moet het op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor als er geen gokreclame meer mag zijn in de wielersport.

Patrick Lefevere als grote voorbeeld

"Stap voor stap, willen we het dan ook doen. Op dit moment kunnen we de jongens moeilijk vragen om altijd en overal te winnen. Wel dat ze zich tonen, hun uiterste best doen. En meegaan in dit groeiverhaal, dat we voor hen aan het schrijven zijn. Want het kan soms snel evolueren. Eén van de eerste doelen is om onze starttickets in WorldTour-races uit te breiden en veilig te stellen", aldus Van Petegem in Het Laatste Nieuws.

Het grote voorbeeld van hem is ... Patrick Lefevere: "Hij is dé referentie en mijn grote voorbeeld. Eén ding hebben Lefevere, maar ook de Roodhoofts en ik alvast met elkaar gemeen: we kunnen niet tegen ons verlies."