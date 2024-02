Bondscoach Vanthourenhout neemt het op voor Wout van Aert én Mathieu van der Poel

Terwijl Mathieu van der Poel zondag nog het WK veldrijden rijdt, is Wout van Aert zich al aan het voorbereiden op het wegseizoen. Al eist het veldrijden wel veel energie van de twee.

Wout van Aert trainde minder voor het nieuwe crossseizoen en legt de focus meer op het wegseizoen. Hij slaat het WK veldrijden in Tabor daarom ook links liggen. Van der Poel gaat dan wel weer voor de wereldtitel.

Maar ook de Nederlander heeft aangegeven dat het misschien wel eens zijn laatste cross zou kunnen zijn. Van der Poel zou ook wel eens een winter in Spanje willen blijven om goed te kunnen trainen. Mario De Clercq begrijpt Van der Poel ook daarin.

Stoppen Van der Poel en Van Aert?

Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout begrijpt ook waarom Van der Poel zondag met het WK wel eens zijn laatste veldrit zou kunnen rijden. "Hij en Van Aert moeten telkens uitleggen waarom ze niet gewonnen hebben", zegt hij bij LAMBERT & ALBERT.

“Het stopt niet voor die mannen. Het gaat zover dat dat niet alleen het geval is in de crossen van Herentals, Baal, maar ook in Milaan-Sanremo, de Ronde, het WK op de weg. Straks de Olympische Spelen. Dat is een cirkel die niet evident is."