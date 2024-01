Drievoudig wereldkampioen veldrijden begrijpt Mathieu van der Poel maar al te goed: "Op de duur ben je dat kotsmoe"

Er is begrip voor Mathieu van der Poel, nadat hij toch wel enkele opmerkelijke uitspraken heeft gedaan. Hij lijkt te denken aan een potentieel einde van zijn veldritcarrière.

Het is een onderwerp dat ook de revue is gepasseerd in LAMBERT & ALBERT. Mario De Clercq is één van de gasten in de meest recente aflevering. "Je komt altijd met uw eigen mensen toe op de cross. Het is zo'n kleine wereld. Je komt altijd bij dezelfde mensen terecht. Het volk staat er allemaal rond, zoals bij een Van der Poel."

De technisch coördinator van Pauwels Sauzen-Bingoal wijst erop dat ook grote namen als Van der Poel met veel wederkerende gewoonten geconfronteerd worden. "Op de duur ben je dat kotsbeu, zeker als je Milaan-Sanremo en twee keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen hebt."

© photonews

En al helemaal als je met nog andere belangrijke doelen op de weg bezig bent. "Het is zo'n klein wereldje dat je zegt: "Ik zou liever op mijn gemak zijn en vier uurtjes gaan trainen in Spanje". Ik begrijp dat heel goed. Op de duur ga je tegen uw zin naar de cross of kom je op de parking en denk je: "Weeral.""

De Clercq vermoedt dat dit hetgene is wat momenteel bij Van der Poel speelt. "Ik denk dat Mathieu met zijn status daar zo over nadenkt."