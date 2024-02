David van der Poel begrijpt trend in het veldrijden niet: "Ze maken elkaar gek"

Steeds meer crossers trekken tijdens het seizoen naar Spanje om te trainen. David van der Poel begrijpt het wel en ziet ook waarom zijn broer Mathieu het doet.

Het lijkt wel een trend van de laatste jaren, crossers die midden in het seizoen een weekend schrappen om naar Spanje te trekken om te trainen. David van der Poel, die enkele maanden geleden zijn fiets aan de haak hing, begrijpt het niet.

"Als je van maart tot september goed werkt, kan je van oktober tot januari crossen zonder één keer op stage te gaan. Honderd procent zeker", zegt hij bij HLN. Al begrijpt Van der Poel wel dat het weer in België tegenvalt om te trainen.

Stages in Spanje

Terwijl je na drie uur trainen in België kapot, koud en nat bent, heb je in Spanje na vijf uur het gevoel dat je nog maar net vertrokken. Daarom overweegt Mathieu van der Poel ook om een winter in Spanje te blijven.

"Maar ze maken elkaar gek in de cross. Vroeger ging niemand op stage, tot er plots ene mee begonnen is en nu moet iedereen mee, want anders riskeer je achterstand op te lopen. Ik wou dat ze mekaar niet gek hadden gemaakt."