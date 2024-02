Bondscoach Vanthourenhout zegt nog eens waar het op staan: "Ik heb dat al vaker gezegd"

Slechts één medaille voor de Belgen bij de profs, dat is het resultaat van het WK veldrijden in Tabor. Bondscoach Vanthourenhout haalde vooral nog eens de veelheid aan crossen aan na het WK.

Een reden waarom de Belgen geen goud pakten op het WK veldrijden lijkt er niet te zijn. Bij de profs is er aan de overmacht van Mathieu van der Poel ook weinig te doen. Maar bij Eli Iserbyt hoorde je dat zijn vorm niet meer top is.

Voor Michael Vanthourenhout was het WK ook al zijn 30ste wedstrijd van het seizoen, slechts één cross minder dan Iserbyt. Maar de Europese kampioen pakte wel brons. Bondscoach Vanthourenhout heeft er zijn eigen kijk op.

Te veel wedstrijden?

Hij vindt dat iedereen zo veel mogelijk wedstrijden mag rijden, maar de prijzen worden pas uitgedeeld in januari of begin februari. "Ik heb al vaker gezegd dat er te veel klassementen zijn. We hebben heel veel crossen, we hebben heel veel klassementswedstrijden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens de bondscoach wil iedere organisatie namelijk de grote namen aan de start zien verschijnen, terwijl hij liever enkel een focus op de Wereldbeker zou hebben. "Maar dat is een andere discussie, eentje die we niet vandaag moeten voeren."