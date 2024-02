Sven Nys verklaart waar het mis liep voor Thibau Nys op het WK veldrijden

Thibau Nys heeft op het WK veldrijden geen rol van betekenis kunnen spelen. Een slechte start en een parcours dat niet helemaal op zijn maat was nekten hem.

Al voor het WK veldrijden van start ging, zag Sven Nys de bui hangen. Het parcours in Tabor was niet helemaal opgedroogd, waardoor het een zware cross werd. Voor de jonge Thibau Nys niet meteen zijn geliefkoosde parcours.

Mathieu van der Poel proberen volgen was dan ook geen optie voor de jonge Nys. Niet dat hij daar ooit voor in aanmerking is gekomen. "Thibau miste zijn start. Als je dan een gat moet dichtrijden, kom je dat op het laatst tekort", zegt Sven Nys bij Wielerflits.

Negende plaats Thibau Nys

Nys schoot bij de start uit zijn klikpedaal en moest net als Vanthourenhout vanuit ongeveer 15de positie de achtervolging inzetten. Nys reed richting de top vijf, maar net als op het BK was het in de laatste ronde op.

"Ik vond dat ook Thibau een heel goede koers reed. Hij was denk ik in staat om zesde of zevende te worden, maar die eerste rondes hebben te veel krachten gekost." Het werd uiteindelijk een negende plaats, op bijna drie minuten van Van der Poel.