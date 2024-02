📷 Nieuwe update over Florian Vermeersch na zijn zware valpartij en blessure

Florian Vermeersch kwam afgelopen weekend zwaar ten val in de Ronde van Murcia. Hij brak zijn linkerdijbeen en is ondertussen geopereerd.

Dit voorjaar moest de doorbraak worden van Florian Vermeersch. Na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix in 2022 werd hem een grote toekomst voorspeld, maar dat kon hij nog niet helemaal waarmaken.

Bij Lotto Dstny geloofden ze stellig dat Vermeersch dit jaar wel kon doorbreken. Maar die plannen moeten allemaal opgeborgen worden na zijn zware valpartij in de Ronde van Murcia. Vermeersch brak zijn linkerdijbeen en is lange tijd out.

"Het goede nieuws is dat Florian een horizontale breuk heeft, wat gunstig is voor zijn herstel”, zei zijn vader Noël Vermeersch bij Het Nieuwsblad. Vermeersch ging ondertussen ook onder het mes in Spanje.

Vermeersch ging ondertussen onder het mes in Spanje en werd gerepatrieerd naar België. Hier aangekomen trekt hij meteen naar het ziekenhuis in Herentals en dokter Tom Claes om alles nog eens te controleren.