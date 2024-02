Marc Sergeant schrok van uitspraak van wereldtopper: "Je moet maar durven..."

Heel wat renners zijn tegenwoordig van veel markten thuis. Bij Tom Pidcock is de spreidstand wellicht nog het grootst.

Deze winter reed Tom Pidcock acht crossen, in Namen won de voormalige wereldkampioen ook. Hij sloeg het WK veldrijden wel over, om opnieuw te gaan mountainbiken. Vorig weekend won de wereldkampioen ook in het Spaanse La Nucia.

Amper drie dagen later sprong Pidcock alweer op zijn wegfiets en startte in de Ronde van de Algarve. In het voorjaar rijdt de Brit de Omloop, Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Amstel, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Tour de France

Naast scoren in de klassiekers, wil Pidcock dat ook in de grote rondes. "Hij wil ook de Tour proberen te winnen, lees ik", zegt Marc Sergeant bij Het Nieuwsblad. "Je moet maar durven: in het tijdperk Vingegaard en Pogacar je vinger opsteken en zeggen: 'dat wil ik ook'."

José De Cauwer vond het ook opmerkelijk, maar schrikt er niet van. "Dan zit je toch met je vinger omhoog in een sterke klas. Maar het is duidelijk dat Pidcock allesbehalve een traditionele Vlaamse coureur is."