Alpecin-Deceuninck met de handen in het haar over Mathieu Van der Poel? "Een moeilijke puzzel"

Geen Mathieu van der Poel in het openingsweekend, hij zat nog in Spanje om te trainen. Het voorjaar van de wereldkampioen begint pas met Milaan-Sanremo.

Mathieu van der Poel reed vorig jaar een uitstekend voorjaar met winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. De Nederlander werd ook tweede in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen. Een 15de plek in de Strade Bianche was zijn slechtste resultaat.

Dit seizoen begint Van der Poel er dus pas aan in Milaan-Sanremo, daarna rijdt hij de E3, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en onder voorbehoud Luik-Bastenaken-Luik.

"Uiteindelijk komt dat vrij organisch tot stand. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij volgend jaar weer kan zeggen: ik wil Strade Bianche weer eens rijden. Maar het blijft toch kiezen, want anders wordt het overal net niet", zegt Philip Roodhooft bij In de Leiderstrui.

Olympische Spelen

Nu Van der Poel al richting de 30 jaar gaat, gaat het samenstellen van zijn programma vooral over wat er echt toe doet, de grote klassiekers. Maar er wordt ook al verder gekeken. "Het is een moeilijke puzzel. We hebben het programma bewust opgemaakt tot en met Luik."

Van der Poel wil graag naar de Olympische Spelen, al is het nog niet duidelijk in welke discipline. Ook het al dan niet rijden van de Tour wordt daarin een belangrijke factor. Die knopen worden dus pas na het voorjaar doorgehakt.

Programma Mathieu van der Poel

16/03 Milaan-Sanremo

22/03 E3 Saxo Classic in Harelbeke

24/03 Gent-Wevelgem

31/03 Ronde van Vlaanderen

07/04 Parijs-Roubaix

14/04 Amstel Gold Race

21/04 Luik-Bastenaken-Luik (evt)