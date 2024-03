📷 Mathieu van der Poel zet zijn vriendin Roxanne stevig in de bloemetjes

Hert is nog maar een week wachten voor Mathieu van der Poel opnieuw aan de start van een koers staat. Ondertussen heeft hij wat te vieren met zijn vriendin Roxanne Bertels.

In Spanje bereidt Mathieu van der Poel zich voor op zijn nieuwe seizoen op de weg. De Nederlander komt volgende week zaterdag aan de start van Milaan-Sanremo, zijn eerste koers van het jaar.

Een week voor zijn debuut zal Van der Poel nog even niet denken aan de koers. Zijn vriendin Roxanne Bertels is namelijk jarig, zij wordt vandaag 30 jaar. Van der Poel feliciteerde haar met een foto op zijn sociale media.

De wensen van Van der Poel kwamen goed aan, want Bertels reageerde intussen ook. "Jij bent alles voor mij, voor altijd. Love you more than life", reageerde ze.

Programma Mathieu van der Poel

Na het vieren van de verjaardag van zijn vriendin gaat de focus van Mathieu van der Poel helemaal naar de koers. Met Milaan-Sanremo rijdt hij volgende week zaterdag zijn eerste wegkoers in zeven maanden.

Daarna staan er enkel topwedstrijden op zijn programma met de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Van der Poel feliciteert zijn vriendin Roxanne