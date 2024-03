Visma - Lease a Bike is zeer trots en merkt op dat ze andermaal geschiedenis hebben geschreven met héél straffe stoot

Vorig jaar won Jumbo - Visma de drie grote rondes in hetzelfde jaar met drie verschillende winnaars. En ook in 2024 is het team onder een andere naam alweer bezig met geschiedenis schrijven.

In 2023 zorgden Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss samen voor geschiedenis. Nog nooit had een team de drie grote rondes gewonnen in hetzelfde jaar, laat staan met ook nog eens drie verschillende renners.

Het openingsweekend was zowel in 2023 als in 2024 een prooi voor de gele brigade en ook deze week werd opnieuw geschiedenis geschreven. In Parijs-Nice was de eindzege namelijk voor Matteo Jorgenson, terwijl Jonas Vingegaard de Tirreno-Adriatico op zijn naam schreef.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑𝐒 📕



Winning 🇮🇹 #TirrenoAdriatico & 🇫🇷 #ParisNice in the same year. No team did it before, until now. 🤯



𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐕𝐢𝐬𝐦𝐚 | 𝐋𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐚 𝐁𝐢𝐤𝐞 = #𝐛𝐞𝐲𝐨𝐧𝐝𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫𝐲 🐝 pic.twitter.com/TRwsEic3Rz — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 10, 2024

En inderdaad: nog nooit won een team in hetzelfde jaar de twee klassieke voorjaarsrittenkoersen. Op die manier zijn ze bij Visma - Lease a Bike dus opnieuw geschiedenis aan het schrijven.

Ook de ploegleiding en de sociale media-cel was op de hoogte en deelde het ook meteen op X dat ze geschiedenis hadden geschreven. Benieuwd wat de andere doelen dit (voor)jaar zullen zijn en welke andere zaken het team nog op zijn naam weet te schrijven.