Mathieu van der Poel zegt klaar en duidelijk of hij ergens bang van is en laat zich uit over Wout van Aert

Iedereen wil wel van alles weten van Mathieu van der Poel. Is hij nu nergens bang van, de man die als geen ander weet te pieken op de belangrijke afspraken?

De eerste belangrijke afspraak komt er zaterdag aan met Milaan-Sanremo. Op zijn persconferentie werd hem onder andere gevraagd of de duels met andere absolute toppers hem kunnen prikkelen en of dat iets is waar hij bang van is.

Zoals Evenepoel niet bang is van Van der Poel voor Luik-Bastenaken-Luik, vreest de Nederlander zijn tegenstanders ook niet. En al helemaal niet in 'zijn' wedstrijden. "Ik vrees de duels niet, ik kijk er vooral naar uit. Als je uitkijkt naar de koersen, kijk je automatisch uit naar die battles", aldus VDP op zijn persbabbel.

DE RONDE EN ROUBAIX BLIJVEN VAN DER POEL-KOERSEN

Het is duidelijk in welke koersen er van vrees voor de concurrentie al helemaal geen sprake is. "De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn de wedstrijden die mij het beste liggen." In andere grote wielerwedstrijden is er misschien al meer kans om hem iets in de weg te leggen.

Zoals Milaan-Sanremo, al heeft Van der Poel vorig jaar bewezen dat hij op een topdag alles en iedereen uit het wiel kan kletsen op de Poggio. Dit jaar wacht hem alleszins een eerste duel met Pogacar. Jammer dat Van Aert niet aanwezig is om er een knetterende driestrijd van te maken.

FAVORIET MINDER ZONDER VAN AERT

"Als Wout van Aert er bij zou zijn, zou hij één van de favorieten zijn", weet Van der Poel wel zeker. Nu is dat een rol die het uithangbord van Alpecin-Deceuninck zaterdag enkel met Pogacar zal delen.