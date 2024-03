Mathieu van der Poel zegt wat hem zo gelukkig maakt maar wil niet te hard van stapel lopen: "Dat is niet realistisch"

Een gelukkige Mathieu van der Poel is een sterke Mathieu van der Poel. De tegenstand houdt zich dus maar beter vast aan de takken van de bomen.

Als we Freddy Ovett mogen geloven, is Mathieu van der Poel inderdaad enorm gelukkig. Laatstgenoemde heeft in opperbeste stemming de oversteek van Spanje naar Italië gemaakt. Wat is het dan wat hem de voorbije weken in Spanje zo bevallen is?

In De Leiderstrui bericht dat Van der Poel antwoord heeft gegeven op die vraag op zijn persconferentie in aanloop naar Milaan-Sanremo. "‘Ik heb ervan genoten, het is een makkelijk leven. Ik kan doen wat ik wil met wat vrienden in de zon op de fiets. Dat is wat ik het mooiste vind."

2023 AL BOERENJAAR VOOR VAN DER POEL

En als Van der Poel zo goedgemutst aan zijn wegseizoen begint, betekent dat misschien dat we een nog betere versie van hem te zien krijgen. Al lijkt dat haast onmogelijk, aangezien 2023 al zo'n boerenjaar was met winst in twee Monumenten.

Een nog sterkere Van der Poel kan misschien voor ogen houden om alle vijf Monumenten op zijn palmares te zetten. Zo ver wil de zoon van Adrie het nog niet drijven. "Pfoe, dat is niet realistisch op dit moment", gaat Van der Poel nog niet zweven.

VAN DER POEL TITELVERDEDIGER IN SANREMO

Beginnen maar met een tweede keer proberen Milaan-Sanremo te winnen. Van der Poel zal zaterdag zijn spetterende overwinning van vorig jaar verdedigen.