Persoonlijke vriend - dé man die weet hoe goed hij is - klapt uit de biecht over ware obsessie van Mathieu van der Poel

Van je vrienden moet je het hebben. Grappen en grollen, dat doet Mathieu van der Poel vooral aan de zijde van Freddy Ovett, trainingsmakker en vriend.

De twee hebben een vriendschap opgebouwd sinds Van Avermaet vorig jaar Ovett aan Van der Poel voorstelde in Denia. Niemand die beter kan inschatten hoe goed Van der Poel is in aanloop naar Milaan-Sanremo dan het Zwift-fenomeen. Ovett trainde immers geregeld samen met hem de voorbije maanden.

VAN DER POEL KLAAR VOOR SANREMO

"Hij is zeker klaar voor Milaan-Sanremo", zegt Ovett aan Sporza. "Mathieu heeft een probleemloze winter achter de rug, dat is belangrijk. Weet je, Mathieu is momenteel gewoon heel gelukkig. En als hij gelukkig is, dan rijdt hij snel. (lacht) Dat heb ik de voorbije weken aan den lijve ondervonden. Ik zag dat hij elke dag beter werd."

© photonews

Dat het pas zijn eerste wegwedstrijd van het jaar zal zijn, hoeft dus niet voor twijfels rond Van der Poel te zorgen. Zijn kwaliteiten als wielrenner kennen we. Veel interessanter is om de mens achter de wielrenner nog beter te leren kennen.

Daar kan Ovett uiteraard bij helpen. En wat blijkt? De riem mag er al eens af. Ook met gekke dingen op sociale media te volgen, kan Van der Poel fun beleven. "We zijn allebei geobsedeerd door memes en reels op Instagram", lacht Ovett.

INSTAGRAM-OBSESSIE VOOR VAN DER POEL

De Australiër overdrijft niet. Constant houden ze zo mekaar bezig. "Elk uur buzzert mijn gsm met een of andere gekke reel van hem."