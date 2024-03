Sportieve baas Merijn Zeeman zet nog wat extra druk op Wout van Aert

Het nieuwe wielerseizoen is al eventjes bezig. De echte koersen die er toe doen komen er stilaan aan, met Milaan - Sanremo en vervolgens de vele Vlaamse klassiekers. En dus wordt het ook uitkijken naar wat Wout van Aert allemaal zal kunnen uitspoken. Zijn sportieve baas laat zich alvast uit.

Merijn Zeeman is de sportieve baas bij Visma - Lease a Bike. Hij blikt na een wonderbaarlijk jaar 2023 nu al eens vooruit op wat er moet gaan komen in het nieuwe jaar 2024. En daarbij schuwt hij de ferme woorden allerminst.

"Als je kijkt naar de prijzenkast van dit team, dan wordt het tijd dat er een keer Vlaanderen of Roubaix komt tussen te staan. Dat is een diep gekoesterde wens en ambitie", aldus Zeeman bij Het Laatste Nieuws over de ambities voor 2024.

© photonews

Een duidelijk statement richting Wout van Aert dus, die de ambities moet gaan helpen waarmaken de komende weken. Want bij Visma - Lease a Bike spenderen ze ondertussen quasi evenveel tijd en geld aan het klassieke werk als aan het rondewerk.

Het wordt tijd voor de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix

"We moeten steeds opschakelen omdat het nog niet gelukt is. We werken nog niet zo lang aan de klassiekers als aan de grote rondes, dus we zijn nog steeds aan het leren, maar er zijn inmiddels héél veel mensen mee bezig."

"Wij willen een plekje verwerven in de rij met teams die tot de verbeelding spreken. Dat gaat niet alleen over winnen, ook over de manier waarop.”