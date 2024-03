Philipsen heeft bijzonder veel lof klaar voor ploegmaat Van der Poel na winst in Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen heeft na een prangende sprint Milaan-Sanremo op zijn naam geschreven. De Belgische winnaar bedankte zijn ploegmaat Mathieu van der Poel uitvoerend.

Het was bijzonder nipt, maar Jasper Philipsen klopte nipt Michael Matthews op de Via Roma in Sanremo. "Ongelofelijk. Ik moet dit nog laten doordringen", zei de Belg in het flashinterview.

"Hier heb ik van gedroomd. Dit is misschien een van de enige monumenten die ik kan winnen." Philipsen bedankte ook uitvoerig zijn ploegmaat Mathieu van der Poel, die in de finale veel werk deed voor Philipsen.

"Ik ben trots, ook op wat Mathieu (van der Poel) voor mij gedaan heeft. Wat een geweldig ploegwerk van hem. Het is prachtig dat we dit als ploeg hebben kunnen afronden", zei Philipsen nog.

Philipsen klopt Matthews en Pogacar

"Ik had bij de start al goede benen en ik geloofde erin. Op de Poggio keken de favorieten ook een beetje naar elkaar, maar ik kon terugkeren en Mathieu was er om me te helpen. Ik moet hem echt bedanken."

In de sprint moest Philipsen door het kleinste gaatje kruipen om de zege te pakken. "Ik vreesde vooral Pedersen en was een beetje verrast door Matthews. Een sprint na bijna 300 kilometer, dat voelt toch anders. Maar gelukkig had ik nog 5 centimeter om de rest te kloppen."