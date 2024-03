Groot probleem voor Alpecin-Deceuninck? Wuyts voorspelt monsterloon voor Philipsen

Jasper Philipsen won zaterdag met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument in zijn carrière. Dat zou wel eens een gevolg kunnen hebben voor Alpecin-Deceuninck.

Door uitstekend werk van zijn ploegmaat en wereldkampioen Mathieu van der Poel kon Jasper Philipsen zaterdag sprinten voor de zege in Milaan-Sanremo. Hij haalde het net voor de Australiër Michael Matthews.

Een van de eersten om Philipsen te feliciteren was zijn kersverse manager Alex Carera. De Italiaan moet Philipsen aan een nieuw contract helpen. En net dat kan een probleem worden voor Alpecin-Deceuninck.

Philipsen naar UAE Team Emirates?

Want wie een monument kan winnen, kan ook meer geld vragen. "Dit verdubbelt zijn waarde", zei Michel Wuyts bij VTM. "Als hij nu 800.000 euro verdient, dan kan hij 1,5 tot 2 miljoen euro verdienen vanaf volgend jaar."

De vraag is maar of de ploeg dat bedragen kan ophoesten. Met Mathieu van der Poel heeft de ploeg al een grootverdiener die meer dan 2 miljoen euro per jaar verdient. "De keuze heel snel gemaakt als een andere ploeg dat aanbiedt."

Philipsen wordt dan vooral gelinkt aan zijn ex-ploeg UAE Team Emirates. Dat heeft niet echt een topsprinter in huis en heeft genoeg geld om Philipsen te betalen. De vraag is wel of hij daar wel genoeg vrijheid zal krijgen in het voorjaar en de Tour.