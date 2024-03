Hoe alles bij het oude blijft na Milaan-Sanremo: Mathieu van der Poel pakt uit met hilarische grap over Jasper Philipsen

Niet alles hoeft te veranderen als je Milaan-Sanremo wint. Jasper Philipsen zal door Mathieu van der Poel nog altijd door dezelfde bril bekeken worden.

De ernstige analyse van Mathieu van der Poel na het eerste Monument van het jaar kon u ook al lezen. Het mag er uiteraard ook af en toe wat luchtiger aan toegaan. Dat was ook het geval aan het eind van het gesprek dat Van der Poel aan de aankomst voerde bij Sporza.

VAN DER POEL NOEMT PHILIPSEN WARHOOFD

Van der Poel heeft voor sommige van zijn collega's in het peloton een duidelijke beschrijving van één woord klaar. Jasper Philipsen is één van die collega's. Zijn Nederlandse ploegmaat beschreef hem in het verleden al eens als een 'warhoofd'.

Dat gaat wellicht niet veranderen nu datzelfde warhoofd zich de snelste aan de meet toonde in Milaan-Sanremo. "Zijn koffie lag 's ochtends op de grond en in de tas van Gianni Vermeersch. Die titel houdt Jasper nog", lacht Van der Poel.

LACHEN GEBLAZEN BIJ ALPECIN-DECEUNINCK

Een hilarische grap/anekdote. Er zijn uiteraard redenen genoeg om te lachen bij Alpecin-Deceuninck, dat het tot een kunst verheven heeft om de grote afspraken bij de klassiekers binnen te halen.