Mathieu van der Poel heel eerlijk over hoe hij zich even volledig heeft laten verrassen

Voor een eerlijke analyse kun je altijd wel bij Mathieu van der Poel terecht. Hem verrassen is bijzonder moeilijk, maar blijkbaar niet onmogelijk.

Wat Mathieu van der Poel grotendeels te vertellen had, kon u eerder al lezen. Sporza polste hem ook naar het beantwoorden van de versnellingen van Pogacar op de Poggio. Te beginnen met die eerste prik. "Ik zat op het wiel. Iemand echt uit het wiel rijden is heel moeilijk op de Poggio."

Even later kwam er dan toch een moment waarop Van der Poel Pogacar even uit het oog verloren was. Verrassend, want iedereen wist dat de Sloveen bergop moest weggeraken. "Zijn tweede aanval kwam iets meer onverwacht. Ik had ook gedacht dat de rest op het wiel ging springen, maar dat gebeurde niet."

VAN DER POEL KON NIET OVERNEMEN

"Toen moest ik wel diep gaan", bekent Van der Poel. "Daarom kon ik ook niet echt overnemen in de afdaling. Het is ook heel moeilijk om over te nemen als hij vol doorrijdt." De rest van het verhaal is bekend: eens beneden sloot een groepje met Jasper Philipsen aan.

Die gaf het signaal dat hij in orde was, waarna Van der Poel vol aan de bak ging om Mohoric nog terug te halen. Waarna Philipsen het dan afmaakte in de sprint. Er was dan wel even een moment waarop het mis kon lopen, iemand met de klasse van Van der Poel heeft ook nog altijd het vermogen om iets recht te zetten.

ALPECIN-DECEUNINCK WINT OPNIEUW

Aan het eind van de rit kon Alpecin-Deceuninck dus wel degelijk voor het tweede jaar op rij triomferen in de Primavera. Het is weinige ploegen gegeven.