José De Cauwer over veldritlegende: "Een aparte kerel, maar een goeie coach"

José De Cauwer gaat al jaren mee in de wielerwereld en heeft dan ook veel meegemaakt. Onder meer met Erik De Vlaeminck, de recordhouder met zeven wereldtitels veldrijden.

Tijdens de Bredene Koksijde Classic moest commentator Karl Vannieuwkerke plots terugdenken aan een reportage van zo'n 30 jaar geleden in de duinen. Die reportage ging over een stage van jonge veldrijders.

Het ging niet over de minsten, namelijk de piepjonge Sven Nys en Bart Wellens. Erik De Vlaeminck was toen mee als coach. Zo toonde De Vlaeminck de jonge toppers onder meer technieken in het zand.

"Hij was toen al redelijk van leeftijd, maar De Vlaeminck toonde hen hoe je surplacete in het zand, je liet vallen en weer doordraaide naar de andere kant in dat zand. Fenomenaal om te zien", stelt Vannieuwkerke bij Sporza.

De Vlaeminck aparte kerel

"Ik heb De Vlaeminck nog meegemaakt als coach bij de federatie", zei De Cauwer. "Het was een aparte kerel, maar wel een goeie coach. Hij kon echt wel dingen uit renners halen en had er ook een heel goede band mee."

"Hij kon redelijk veel uit die jonge renners halen en daar gaat het ten slotte om als coach", zei De Cauwer nog. Met de carrières die Nys en Wellens uiteindelijk hebben uitgebouwd, heeft De Vlaeminck inderdaad veel uitgehaald.