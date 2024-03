Lotte Kopecky verklaart haar keuze: "Zou te gek zijn voor woorden"

Lotte Kopecky zakte vorig weekend niet af naar Hongkong voor de Nations Cup baanwielrennen. Ze reed in Italië wel de Trofeo Alfredo Binda.

In Hongkong zou Kopecky deelnemen aan het omnium, om nog kwalificatiepunten te pakken voor de Olympische Spelen in Parijs. In Hongkong wilde Kopecky zich helemaal verzekeren van haar plekje.

Maar ze zakte dus niet af naar Azië. "Mijn plek in het olympisch omnium in Parijs is voor 99% zeker", zegt ze bij In de Leiderstrui. "Er moeten al een paar op papier volstrekt kansloze landen de resterende Nations Cups winnen om het alsnog fout te laten gaan."

"Dus was het verstandig om de reis niet te maken. Twaalf uur vliegen voor één omnium is een beetje te gek voor woorden", stelde Kopecky nog. De wereldkampioene reed zondag in Italië dus de Trofeo Alfredo Binda.

Programma Lotte Kopecky

De belangrijkste periode van het voorjaar komt er nu aan voor Kopecky, met zondag Gent-Wevelgem. Daarna rijdt ze ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Ook in de Ardennen zal Kopecky haar kans gaan met de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. In die laatste koers maakt Kopecky op 21 april haar debuut.