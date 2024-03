Uijtdebroeks komt met veelzeggende uitspraak over Pogacar voor duel in de Ronde van Catalonië

Cian Uijtdebroeks begint in de Ronde van Catalonië aan zijn eerste echte doel van het jaar. Met Tadej Pogacar aan de start maakt Uijtdebroeks zich wel geen illusies over de eindzege.

In O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico stond Cian Uijtdebroeks nog samen met Jonas Vingegaard aan de start. De Deen demonstreerde twee keer, Uijtdebroeks eindigde twee keer in de top tien in het eindklassement.

In de Ronde van Catalonië mag hij wel zijn kans gaan, ook al staat Vueltawinnaar Sepp Kuss ook aan de start voor Visma-Lease a Bike. "Het is mijn eerste échte doel van het seizoen", zegt Uijtdebroeks bij Sporza.

"Ik wil er toch proberen om een goed klassement te rijden." Al zal dat dus niet makkelijk worden met Tadej Pogacar aan de start. De Sloveense kampioen is dan ook de grote favoriet voor de eindzege in Catalonië.

Uijtdebroeks maakt zich geen illusies. "Tja, de winnaar is al bekend, zeker?", grapt hij. "Als ik zie dat hij aan het instorten is, zal ik niet twijfelen om te gaan. Maar ik vrees dat het toch andersom zal zijn."

Al komt de concurrentie niet alleen van Pogacar. Met Vlasov, Quintana, Mas, Almeida, Bernal, Thomas, Carthy, Martinez, Landa, Van Wilder, Van Gils en Simon Yates is de startlijst stevig gevuld.