José De Cauwer waarschuwt voor nieuwe stunt van Jasper Philipsen

De overwinning van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo lijkt wel de start van een nieuw tijdperk te betekenen voor de renner van Alpecin-Deceuninck.

Met de hulp van Mathieu van der Poel werd Jasper Philipsen op de meest ideale manier naar de finish van Milaan-Sanremo gebracht. Onze landgenoot wist het met een mooie jump op het einde helemaal af te maken.

José De Cauwer is ervan overtuigd dat deze eerste overwinning in een Monument veel deuren zal openen voor onze landgenoot. De co-commentator is er zelfs van overtuigd dat het al deze maand prijs kan zijn.

“Over de Ronde van Vlaanderen toeterde hij dat die koers allicht te hoog gegrepen is voor hem”, vertelt De Cauwer aan Het Belang van Limburg. “Maar denk nu niet dat Jasper daar niet stiekem aan denkt.”

Philipsen heel goed voorbereid op Ronde van Vlaanderen

De Cauwer hoorde Philipsen van alles zeggen in dat interview, maar hij vindt dat we hem niet mogen onderschatten als het op ambities en doelstellingen aankomt.

“Vergis je niet, hij is zo immens ambitieus. Dat zag je terug op de Via Roma. Hij moest in het allerkleinste gaatje duiken om te kunnen winnen. Maar hij twijfelde geen seconde. Hij moest en zou zijn doel bereiken.”

Dat nonchalante maakt deel uit van het hele verhaal. “Je zou denken: die jongen maakt zijn huiswerk niet. Maar dat doet Jasper dus wel. Hij mag zijn jas al eens binnenstebuiten dragen, maar dat komt misschien net omdat hij zo met zijn vak bezig is.”