Zege van Philipsen inspireert Soudal-QuickStep voor volgend seizoen

De overwinning van Jasper Philipsen in Milaan-Sanremo heeft indruk gemaakt. Ook bij ploegleider Tom Steels van Soudal-QuickStep is dat een feit.

Jasper Philipsen won Milaan-Sanremo door de zogenaamde ‘tiger jump’, door in de allerlaatste meters zijn fiets voor bij die van Michael Matthews te gooien.

Daarbij is vooral timing van cruciaal belang, zo geeft Tom Steels van Soudal-QuickStep mee aan Het Laatste Nieuws. Als je het niet op het juiste moment doet, dan ziet het er ontzettend lullig uit.

Steels schat in dat hij tien keer in zijn carrière wist te winnen door zo’n jump te plaatsen. “Als je te vroeg 'jumpt' mag je het vergeten, want het effect duurt maar één à anderhalve seconde. Daarna verlies je veel snelheid. Jump je te laat, pas op of pas na de finishlijn, dan heeft het uiteraard helemaal geen zin.”

Aanleren bij Soudal-QuickStep op stage

Voor Steels is jumpen vooral iets wat je op intuïtie doet, maar hij zal het volgend jaar bij Soudal-QuickStep toch aanbrengen.

“Ik heb aan BMX gedaan toen ik jong was, en daar smijt je wel vaker met je fiets, in bochten en zo, dus ik kon het wel. Als ik er nu over nadenk: eigenlijk is het geen gek idee om er op te trainen. Ik denk dat ik het volgende winter ga invoeren op stage.”

En hij weet al meteen ook hoe hij het zal aanleren. “Je trekt twee lijnen op de weg en je kan beginnen: de eerste is dan de jumplijn, de tweede is de finishlijn. Jumpen doe je niet in elke sprint, ik schat dat ik het in heel mijn carrière maar een keer of tien heb moeten doen voor winst.”