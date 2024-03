📷 Verrassing! Mathieu van der Poel pakt opnieuw uit met een nieuwe look

De laatste maanden liet Mathieu van der Poel een nektapijt groeien. De Nederlandse wereldkampioen had naar eigen zeggen in Spanje geen tijd om naar de kapper te gaan. Daarom liet hij het dan maar groeien.

"Het bleef maar groeien en toen heb ik besloten om het te laten staan. Ik wil het nog langer dan mijn vader vroeger. Dat kwam tot op zijn schouders. Ik denk dat ik nog wel een paar jaar nodig heb. Of ik de klassiekers ook zo zal rijden? Misschien wel, ja."

Zijn vriendin Roxanne was echter geen fan. "Neen, helemaal niet. Nog een reden te meer om het te laten staan", zei Van der Poel ook. Maar de wereldkampioen is nu toch geplooid.

Uit beelden van zijn training voor de E3 Saxo Classic blijkt Van der Poel nu toch weer met kort haar rond te rijden. Het 'matje' is dus verleden tijd bij Mathieu van der Poel.

Van der Poel rijdt dit voorjaar nog de E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Mathieu van der Poel got a haircut, no more mullet 😭 pic.twitter.com/jAwDm6HfC4