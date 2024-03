Van Hooydonck ziet favoriet niet meedoen voor de zege in de E3 Saxo Classic: "Dat ligt hem niet"

Met de E3 Classic staat een van de mooiste koersen van het voorjaar op het programma. Nathan Van Hooydonck houdt echter geen rekening met een van de favorieten.

Tien dagen voor de Ronde van Vlaanderen is de E3 Saxo Classic een van de belangrijkste tests voor de favorieten. Toch verschillen de twee koersen volgens Nathan Van Hooydonck toch stevig van elkaar.

De twee wedstrijden verschillen volgens hem dan ook stevig. In de Ronde staat in de laatste 37 kilometer de Taaienberg, de Hotond, de Oude Kwaremont en de Paterberg op het programma.

In de E3 Saxo Classic moeten de renners in de laatste 40 kilometer alleen over de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg. De laatste 20 kilometer richting Harelbeke zijn ook vlak. Maar voor de finale volgen de hellingen elkaar wel sneller op.

E3 Saxo Classic ligt Pedersen niet

En dat verschil is voor Van Hooydonck het probleem van Mads Pedersen. "Dat ligt hem minder", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Pedersen is op zijn best als hij één helling explosief kan oprijden en nadien een lange tijd een heel hoog tempo kan aanhouden."

De Deen zette vorig jaar bij zijn zesde deelname zijn beste resultaat neer in de E3 met een 14de plaats. In de Ronde van Vlaanderen stond Pedersen al twee keer op het podium, vorig jaar werd hij derde.

"Ik ben er zeker van dat Pedersen beter voor de dag zal komen in de Ronde dan in de E3. Sowieso mag je zijn naam trouwens opschrijven voor de Ronde."