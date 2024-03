Buitenlandse pers komt met bijzondere woorden over het uitvallen van Wout van Aert

De zware valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen is niet alleen voor de renner een stevige streep door de rekening. Dat geldt niet in het minst ook voor de wielerfans.

Dit wens je je ergste vijand zelfs niet toe, wat Wout van Aert overkomen is in Dwars door Vlaanderen. De gevolgen zijn bijzonder groot voor de kopman van Visma Lease a Bike die zijn pijlen op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gericht had.

Ook in het buitenland wordt met veel medelijden gereageerd op de blessures van Van Aert en is het wegvallen van één van de topfavorieten voor de Ronde en Roubaix groot nieuws.

“Een donkere dag voor Van Aert”, schrijft L’Equipe. “Het waren kreten van pijn en vreugde bij Visma Lease a Bike. Want hoewel Matteo Jorgenson won, werd de race vooral ontsierd door de zware val van grote man Van Aert. Hij schreeuwde het uit van de pijn. Waardoor de Ronde van Vlaanderen plots helemaal anders wordt.”

In Spanje denkt AS nog dat de Giro mogelijk is. “Dit is een enorme koude douche. Het valt af te wachten of hij de Giro kan rijden. Zo ja: in optimale omstandigheden zal dat allerminst zijn. Dat het een flinke tegenvaller is, ook voor de spektakelwaarde, valt niet te ontkennen.”

Allemaal voor niets geweest

In Nederland keek men uit naar een duel Van Aert en Van der Poel, maar dat komt er niet. “De Ronde is onthoofd”, kopt het Algemeen Dagblad. “De vloek die rust op Wouts droomkoersen duurt voort. Vlaanderen huilt. Want dit jaar moest zijn jaar worden. Met één klap is alles over.”

Bij Cyclingnews zien ze vooral dat de malaise bij Visma Lease a Bike voortduurt. “Ze kenden een verschrikkelijke week op de kasseien. Christophe Laporte was al out, de deelname van Dylan van Baarle aan de Ronde is ook al serieus twijfelachtig en Jan Tratnik moest in Dwars door Vlaanderen al snel opgeven. En nu dan Wout van Aert, die zijn hele voorbereiding op dit seizoen organiseerde om top te zijn in de Ronde en Roubaix. Maar door die crash aan hoge snelheid was het allemaal voor niets.”