Meningen over Parijs-Roubaix lopen enorm uiteen: "Al zoveel carrières op gebroken"

Voor het Bos van Wallers komt er een chicane in Parijs-Roubaix. Dat zou goed moeten zijn voor de veiligheid in de moeilijke passage. De lokale autoriteiten hebben ondertussen alvast hun goedkeuring gegeven. De meningen erover zijn verdeeld.

Tom Boonen gaf eerder al aan dat hij geen fan is van de parcourswijziging en ondertussen heeft ook Mathieu van der Poel zelf zich kritisch uitgelaten over de wijzigingen. Als het van hem afhangt, dan hoopt hij dat het parcours toch hetzelfde zou blijven.

Veel heeft de Nederlandse topwielrenner niet te vermelden over de hele zaak. "Is dit een grap?", vroeg hij zich luidop af bij een filmpje van de wijzigingen in het parcours. Maar er zijn nog meer mensen met een mening over de passage.

Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) April 3, 2024

Tim Declercq is in Het Laatste Nieuws voorstander van de wijziging: "Ik heb er bij de ASO om gevraagd. Het Bos van Wallers ligt er jaar na jaar slechter bij. Er zijn al zoveel carrières op gebroken. Er moet iets veranderen. Iedereen zegt dat het wielrennen veiliger moet, maar als iemand een voorstel heeft wordt op de nadelen gewezen."

Meningen lopen extreem uit elkaar over Bos van Wallers

Tim Merlier denkt dan weer dat de chicane het gevaar zou kunnen verplaatsen. Ook Jasper Philipsen is die mening toegedaan: "Je kan niet op voorhand simuleren of een bocht voor het Bos van Wallers de juiste beslissing is."

Sep Vanmarcke tot slot denkt dat de chicane de zaak net gevaarlijker zou gaan maken. "Ze moeten naar het stratenplan kijken en een ander weg naar het Bos van Wallers zoeken", vindt hij. "Ze moeten mij maar bellen, ik toon het wel."