Mathieu van der Poel heeft zeer scherpe kritiek op chicane voor Bos van Wallers

Mathieu van der Poel pakte een heel erg knappe zege in de Ronde van Vlaanderen, aankomende zondag is hij ook dé topfavoriet in Parijs-Roubaix. De topper heeft zich inmiddels uitgelaten over een bepaalde fase in dat monument.

Voor het Bos van Wallers komt er een chicane in Parijs-Roubaix. Dat zou goed moeten zijn voor de veiligheid in de moeilijke passage. De lokale autoriteiten hebben ondertussen alvast hun goedkeuring gegeven. De snelheden in aanloop naar het befaamde Bos van Wallers zijn soms zo hoog dat er vaak valpartijen gebeuren aan heel hoge snelheden. En daar willen ze bij de organisatie voor de editie 2024 dus iets gaan aan veranderen. Correct assumption: https://t.co/5riw8oWSZE — Jonas Creteur (@jonas_creteur) April 3, 2024 Tom Boonen gaf eerder al aan dat hij geen fan is van de parcourswijziging en ondertussen heeft ook Mathieu van der Poel zelf zich kritisch uitgelaten over de wijzigingen. Als het van hem afhangt, dan hoopt hij dat het parcours toch hetzelfde zou blijven. Van der Poel vraagt zich af of het een mop is Veel heeft de Nederlandse topwielrenner niet te vermelden over de hele zaak. "Is dit een grap?", vroeg hij zich luidop af bij een filmpje van de wijzigingen in het parcours. De komende dagen zal er meer dan waarschijnlijk nog heel wat inkt vloeien over de zaak. Is this a joke? 🤔 https://t.co/WkkUe2YC5U — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) April 3, 2024 Wat vinden jullie van de parcourswijziging? Velen zjin geen voorstander, ander zien er mogelijk een extra goede veiligheidsmaatregel in. Uw mening telt dan ook ten volle, al zal het uiteindelijk de parcoursmakers niet op andere gedachten brengen.

