Goed en slecht nieuws: Visma-Lease a Bike recupereert kopman, maar ziet een andere afhaken

Visma-Lease a Bike moet ook voor Parijs-Roubaix zijn team omgooien. Deze keer komt Matteo Jorgenson niet aan de start.

De voorbije weken zag Visma-Lease a Bike al Wout van Aert, Jan Tratnik, Tiesj Benoot, Per Strand Hagenes, Dylan van Baarle en Christophe Laporte uitvallen door een zware valpartij of ziekte.

Die laatste twee zijn nu wel fit voor Parijs-Roubaix. Van Baarle reed afgelopen zondag al de Ronde van Vlaanderen, maar zakte op het einde helemaal weg. De Nederlandse kampioen werd in de laatste groep 83ste op meer dan 12 minuten.

Christophe Laporte is er dan weer voor het eerst bij sinds Milaan-Sanremo. De Europese kampioen kampte sindsdien met maag- en darmproblemen en een zitvlakblessure. Hoe goed Laporte zal zijn, is nog een vraagteken.

Geen Jorgenson, Vermote enige Belg

Er is dus goed nieuws over Laporte, maar Visma-Lease a Bike ziet wel Matteo Jorgenson afhaken. De winnaar van Dwars door Vlaanderen is niet 100% fit en komt niet aan de start. Jorgenson ging donderdag ook al niet mee op verkenning.

Visma-Lease a Bike moest dus opnieuw schuiven in zijn ploeg. Naast Laporte en Van Baarle komen ook Julien Vermote, Edoardo Affini, Tim van Dijke, Per Strand Hagenes en Mick van Dijke aan de start.